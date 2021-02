’Megxit is redding van Harry en William’

De relatie tussen William en Harry staat al enige tijd onder druk en lijkt nog fragieler te zijn geworden nu Harry en Megan officieel van hun koninklijke beschermheerschappen en titels zijn ontdaan. William zou erg geschrokken zijn van de verklaring van zijn broer dat zij nog altijd ’een leven van dienstbaarheid’ konden leiden, omdat dit ’beledigend en respectloos’ zou zijn richting koningin Elizabeth.

Toch lijken de huidige perikelen ook positief uit te kunnen pakken. Nu er eindelijk een definitief punt achter Megxit kan worden gezet, zouden de broers eindelijk aan hun band kunnen werken. Dat melden paleisbronnen aan The Times. „De afgelopen maanden zijn er steeds meer gesprekken geweest”, zei de bron. „Het lijkt erop dat ze allebei al een tijdje hun best doen.” Dat nu juist ’het grootste discussiepunt’, het werk, is weggevallen zou er volgens de bron dan ook toe kunnen leiden dat de spanning tussen Harry en William verdwijnt. „Het zorgt er hopelijk voor dat de broers hun relatie kunnen herstellen. Maar er is nog een lange weg te gaan.”

De bronnen vrezen dan ook dat het interview met Oprah alsnog roet in het eten zou kunnen gooien. Buckingham Palace zou zich grote zorgen zou maken over wat het koppel allemaal te zeggen heeft in het interview dat op 7 maart zal worden uitgezonden. Vermoed wordt dat de hertogin ’niet dom genoeg’ is om te koningin aan te vallen en daardoor juist zal spreken over de spanningen tussen haar man en William. Koninklijke bronnen geloven echter de ruzie tussen de twee broers kan worden bijgelegd zolang Meghan of Harry niet op de man gaan spelen.