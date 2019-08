Patricia Paay weer thuis

Iemand in het zorghotel vertelde haar dat ze nooit meer de oude zou worden, maar de strijdlustige 70-jarige diva laat aan Shownieuws weten enorm haar best te doen met de revalidatie, in de hoop dat ze toch weer net zo mobiel wordt als voor de val. „Ik wil uit die rolstoel. Ik heb gewoon tegen mezelf gezegd: ’Je zal potverdorie weer lopen!’”

Vlak nadat ze geopereerd was aan haar heup ging het mis in haar huis in het Brabantse Wernhout. Ze vertelde destijds daarover aan Privé: „Ik stond nog wel wat te wankelen op mijn benen en daardoor is het blijkbaar misgegaan. Ik stond boven aan de trap en raakte mijn evenwicht kwijt. Ik viel voorover en van de bovenste tree denderde ik naar beneden.”

„Ik was helemaal dizzy en het voelde niet goed. Er is gelijk een ambulance gebeld en ik ben naar het ziekenhuis in Breda gebracht. Daar kreeg ik alle medische hulp die nodig was. Hopelijk houd ik er niets aan over. De pijn zal wel wegtrekken, maar ik kan nog steeds niet goed zien. Iets lezen of een berichtje tikken gaat moeizaam”, aldus Patricia.