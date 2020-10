Tienerheksen op herhaling

Schrijver-regisseur Zoe Lister-Jones was als 13-jarige een van de vroege fans van het origineel. Juist omdat zij zichzelf destijds ook zag als buitenstaander en zich door de film gesterkt en gezien voelde. Haar idee voor een eigenzinnige remake werd door de Amerikaanse horrorproducent Blumhouse toegejuicht en mogelijk gemaakt.

Het leven van Lily (Cailee Spaeny) staat op z’ n kop in The craft: legacy. Haar moeder (Michelle Monaghan) heeft een nieuwe vriend (David Duchovney) en trekt samen met haar dochter in bij diens mannengezin. Flink wennen dus voor deze begiftigde eenling. Bovendien draait Lily’s allereerste dag op haar nieuwe school uit op een vernederende vertoning.

Huilend vlucht zij naar het damestoilet, waar drie meiden met occulte interesses haar hulp en bemoediging bieden. En uiteindelijk hun vriendschap, waardoor het viertal een complete heksenkring kan vormen. Door hun krachten te bundelen blijken zij tot ongelooflijke dingen in staat, wat natuurlijk uitnodigt tot een ’revenge of the nerds’. Toch blijft het oppassen met hun magische vermogens. Om verschillende redenen.

The craft: legacy is een vlotte heksenfilm die het vooral moet hebben van de chemie tussen de jonge actrices, de loyaliteit van hun personages en de zichtbare lol die zij hebben om nu eens niet in het verdomhoekje te zitten. Echt eng wordt deze film intussen nergens. Hooguit een beetje spannend.

✭✭✭ (3 uit 5)