Ruud de Wild geeft online taalworkshop

Alle tieners kunnen zich via de website Taalbaas.nu aanmelden voor een van de sessies. De workshops duren een uur en vinden plaats in kleine groepjes. In de onlinebijeenkomsten worden allerlei vormen van taal en verhalen besproken en leren de jongeren trucjes hoe zij de taal beter kunnen begrijpen en beheersen.

De artiesten die de sessies geven, krijgen naast een financiële vergoeding de kans hun eigen werk, ervaring, enthousiasme en gezicht aan individuele Nederlandse jongeren te tonen. Op die manier wil het CPNB de schrijvers in deze lastige coronatijden een steuntje in de rug geven.

Het initiatief volgt op een oproep van 250 hoogleraren, universitair docenten, theatermakers en schrijvers om in coronatijd deze zomer een groot leesoffensief voor jongeren te starten. Aanleiding was het rapport van de Onderwijsinspectie dat een kwart van de Nederlandse jongeren met een leesachterstand van school komt. Het project wordt ondersteund door het ministerie van OCW, CJP en Scholieren.com.