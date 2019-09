Erland Galjaard: kijker vraagt om retro-tv

RTL begon vorig jaar al met retro-tv door nieuwe versies uit te zenden van De Zwakste Schakel en de comedyserie Kees & Co. Zaterdag maakt na drie jaar afwezigheid Ik hou van Holland een comeback bij SBS6 en keert op RTL4 na tien jaar afwezigheid Dancing With The Stars terug.

Volgens Galjaard, voormalig programmadirecteur bij RTL en momenteel strategisch adviseur bij Talpa Network, kan retrotelevisie rekenen op veel waardering van kijkers. „De consument vraagt er min of meer om. We leven in een globaliserende wereld met alle buitenlandse series, entertainment en muziek. De markt is zo divers geworden met social media, YouTube en Netflix erbij. Toch zie je ook een soort hang naar een kleinere omgeving in een internationale wereld. Mensen vinden nostalgie leuk. Dat zie je ook in een programma als Oh, wat een jaar van Linda de Mol, wat een feest van herkenning is als we weer eens zien welke kleding we vroeger droegen en naar welke muziek we luisterden”, zegt Galjaard tegen BuzzE.

Herkenning

Toch is het niet uit nostalgische redenen dat SBS6 Man bijt hond heeft afgestoft, zegt Galjaard. „We hebben Man bijt hond niet teruggehaald om de nostalgie, maar omdat het een heel belangrijk programma voor ons is waarmee we met SBS6 letterlijk de straat op gaan. Dat past bij ons, want dat doen we al van oudsher met Hart van Nederland. Mensen buiten de Randstad willen zich in de zender herkennen en willen ook gehoord en gezien worden. Daar is een grote taak voor ons weggelegd en daar valt veel winst te behalen. Man bijt hond is actueel en heel Nederlands en dat is SBS6 ook, een Nederlands bedrijf zonder buitenlandse aandeelhouders.”

Galjaard denkt dat SBS6 zich kan onderscheiden van andere tv-zenders en streamingdiensten met puur Nederlandse programma’s. „We willen graag thuis zijn in elke straat, dat alle bewoners van alle kerkstraten in Nederland op de hoogte zijn van het feit dat wij programma’s maken als Man bijt hond, Ik hou van Holland, Flirty Dancing en Waar is De Mol?. Allemaal programma’s die dichtbij de mensen staan. Het is heel belangrijk dat iedereen zich gezien en gehoord voelt en herkent in de programma’s of thema’s die we aansnijden.”

Galjaard wijst er ook op dat de opleving van retro-tv deels een gevolg is van de overstap van Linda de Mol, Wendy van Dijk, Gordon en Johnny de Mol van RTL naar Talpa. „Naast presentatoren zijn het creatieve programmamakers. De shows Ik hou van Holland, Weet ik veel en Oh, wat een jaar zijn door Linda de Mol zelf ontwikkeld. Het is niet vreemd dat zij haar eigen programma’s meeneemt. Dat geldt ook voor Wendy met Hart in Aktie.” Galjaard denkt dat de retro-trend niet lang zal aanhouden: „Linda, Wendy, Gordon en Johnny zullen programma’s maken waar het publiek ze van kent. Maar ze zullen tegelijkertijd de kans krijgen van SBS6 om nieuwe programma’s te ontwikkelen.”