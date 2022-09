Voormalig CNN-presentator Bernard Shaw (82) overleden

„Bernie was een CNN-boegbeeld en was onze man in Washington toen we op 1 juni 1980 de zender lanceerden. In de twintig jaar die daarop volgden was hij een anker voor de zender”, zegt baas van CNN Chris Licht in een reactie op de dood van de gewaardeerde nieuwslezer. Shaw deed in zijn loopbaan onder meer verslag van de Eerste Golfoorlog in 1991. Een van de eerste uitzendingen die hij voor de nieuwszender presenteerde was die rond de moordaanslag op president Ronald Reagan in 1981.

Ook na zijn pensionering in 2001 bleef Shaw bij de zender betrokken, zegt Licht. „Zelfs nadat hij CNN verliet, bleef Bernie een nauw lid van onze CNN-familie en bood hij onze kijkers vorig jaar context over historische gebeurtenissen. De condoleances van ons allemaal bij CNN gaan uit naar zijn vrouw Linda en zijn kinderen.”