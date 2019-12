Piet Paulusma zegt laatste ‘oant moarn’ bij SBS6

De 63-jarige Fries begon zijn loopbaan als weerman in 1985 bij Omrop Fryslân, eerst op de radio en later ook dagelijks op televisie. Elf jaar later begon Piet bij SBS6 en gaf hij kijkers dagelijks een weerupdate vanaf een steeds wisselende buitenlocatie in Nederland. Piet sloot het bericht af met zijn inmiddels gevleugelde uitspraak ‘oant moarn’, wat ‘tot morgen’ in het Fries betekent.

De weerman was aanvankelijk onderdeel van het programma Hart van Nederland, maar zijn dagelijkse praatje werd steeds populairder bij de kijkers. Sinds 2003 werd zijn weerpraatje daarom vermeld als apart programma Piets weer.

NPO

Piet kreeg begin dit jaar te horen dat zijn contract bij SBS6 niet werd verlengd omdat Talpa de invulling van het weer anders wil gaan aanpakken. Achter de wolken scheen al snel de zon voor de weerman, want Omroep MAX-baas Jan Slagter liet weten interesse in hem te hebben.

Na maandenlange onderhandelingen werd begin deze maand bekend dat Piet inderdaad voor de ouderenomroep aan de slag gaat. Vanaf 1 januari is Piet elke doordeweekse dag rond de klok van 17.55 uur te zien op NPO 1. Ook is hij vanaf dan te horen op NPO Radio 5 waar hij op werkdagen rond het middaguur wordt gebeld in de uitzending.