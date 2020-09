Ellen DeGeneres biedt excuses aan: ’Er zijn dingen gebeurd die nooit hadden mogen gebeuren’

De presentatrice deed dat in een video die op YouTube verscheen en later ook in haar show wordt vertoond. „Zoals je misschien hebt gehoord, waren er deze zomer beschuldigingen van een negatieve werkomgeving rondom onze show. Ik ben erachter gekomen dat hier dingen zijn gebeurd die nooit hadden mogen gebeuren”, aldus Ellen.

Het is de eerste keer dat Ellen DeGeneres reageert op het onderzoek dat BuzzFeed naar buiten bracht. Daaruit kwam naar voren dat veel werknemers seksueel wangedrag en intimidatie op de werkvloer hebben ervaren. Meerdere (oud-)werknemers en gasten van de show deden daar later hun verhaal over.

Bekijk ook: Producenten ontslagen bij show Ellen DeGeneres

„Ik neem het heel serieus en ik wil mijn excuses aanbieden aan iedereen die hieronder geleden heeft”, vervolgt Ellen. „Ik weet dat ik in mijn positie veel macht en privilege heb en ik realiseer me dat daar een verantwoordelijkheid bij komt kijken. Ik neem de verantwoordelijkheid voor wat er in mijn show gebeurt.”

De afgelopen maanden kwamen de meest bizarre verhalen over Ellen naar buiten. Zo zou ze achter de schermen een ware heks zijn. „Er waren ook verhalen op sociale media te lezen over dat ik niet zou zijn wie ik ben op tv, omdat ik bekend kwam te staan als de be kind-vrouw”, aldus de presentatrice. Ellen legt uit dat ze altijd haar best doet, maar dat ze soms moe is, ongeduldig is en boos wordt. „Maar ik werk hieraan. Ik ben een talkshowhost, maar ook een actrice. Ik ben niet zo’n goede actrice dat ik al zeventien jaar iedereen kan doen geloven dat ik alleen maar doe alsof. Dit ben ik echt. Ik heb altijd de intentie om altijd de beste persoon te zijn die ik kan zijn. Als ik iemand heb teleurgesteld of gekwetst heb, dan spijt me dat oprecht.”