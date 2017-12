Theo Maassen knipt Monic Hendrickx uit film

Wat de reden is én hoe Monic reageerde, laat hij in het midden. Wel vertelt hij dat ze niet de enige is die gesneuveld is. „Dat gold ook voor de imitaties van Robert Paul, de beste imitator uit mijn jeugd. (...) In de film zaten in eerste instantie dingen van hem die echt fantastisch zijn. Maar dat is er allemaal uit. Dat vond ik echt rot. Ik heb hem zó zitten verleiden om mee te doen. Maar ja, we moesten door”, aldus Theo in Volkskrant Magazine.

De film Billy duurde in eerste instantie 2 uur en 28 minuten. Uiteindelijk heeft hij dat terug gebracht naar 1 uur en 30 minuten. „Met editor Bas Icke heb ik weken in het montagehok gezeten en zijn we als een soort slagers de film gaan uitbenen en het vet eraf gaan snijden. Soms deed het verschrikkelijk pijn, maar keek je dan de volgende dag weer, dan dacht je: ja, het moet wel.’”

Billy is vanaf 4 januari in de bioscoop te zien.