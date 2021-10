Ronnie Flex kan niet eeuwig doorgaan als r&b-zanger

„Het is hiphop, het is urban, het is R&B, het is muziek voor jonge mensen. Ik kan niet de muziek maken die ik nu maak als guy van midden 40 met blauw haar”, aldus 29-jarige Ronnie. Hij zou graag weer teruggaan naar zijn leven waar hij muziek maakte als hobby, in plaats van professional.

Bovendien zou muziek als hobby minder druk geven aan zijn prestaties, vervolgt hij. Eind augustus kwam zijn nieuwe plaat Altijd samen uit. Ondanks de lovende recensies, kan hij zelf niet tevreden zijn. „Ik ben nog nooit tevreden geweest in mijn hele carrière. Dat is ook het moeilijke, dat je aan zo’n album altijd kunt blijven werken, dat je het altijd kunt blijven uitstellen.”

„Ik wilde mijn vorige albums overtreffen, op z’n minst evenaren”, vindt Ronnie bovendien. Voor zijn vorige album Rémi, dat in 2017 uitkwam, won hij een Edison. „Het was moeilijk om Rémi te overtreffen. En het is me ook niet gelukt, moet ik achteraf vaststellen.”