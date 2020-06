Willie Wartaal: hypocriete moraalridders moeten hun mond houden

De 38-jarige rapper bespreekt met Radio 538-dj Barend van Deelen en hardstyle-artiest Wietse Amersfoort onder meer de voordelen van de coronacrisis. Zo voelt Willie zich, nu hij meer tijd doorbrengt met zijn gezin, veel meer onderdeel van zijn eigen huishouden. „Maar, het is jammer dat het een farce is. De banken zeggen nu: ’Je weet toch, het is cool, je hoeft nu even niet te betalen.’ Maar zodra alles weer voorbij is, moet je extra zo hard werken.”

Willie beseft zich als geen ander dat we, als de coronamaatregelen voorbij zijn, snel weer terug kunnen vallen in onze oude gewoonten en veel minder stilstaan bij de belangrijke dingen in het leven. Voor SchoolTV Weekjournaal reisde de rapper in 2013 naar Sierra Leone, waar hij met zijn neus op de feiten werd gedrukt. En hoewel hij zichzelf had voorgenomen om ’het roer om te gooien’, was dat maar voor korte duur.

Chinees kindje

„Dat duurde maar een paar maanden”, herinnert Willie zich. „Ik was daar in een stad, een soort vuilnisbelt met vies water eromheen. De mensen zijn daar zo arm, dat ze uit dat water drinken en zich daarin douchen. Het is dus een broeiplek van ziektes en mensen weten niet hoe ze moeten leven. En dan is het wel heel heftig als je ook oude mensen en kleine kinderen ziet die in die situatie moeten leven. Terwijl dat niet hoeft.”

En die armoede wordt volgens Willie alleen maar groter door de manier hoe er in het westen wordt geleefd. „Wij willen, overal vandaan en heel goedkoop, grondstoffen en mooie spullen hebben. En dan is er altijd iemand die genaaid wordt. Achter elk fortuin schuilt een misdaad. Dat is met alles, ook met onze telefoons en zo. Het maakt niet uit hoe woke je zegt dat je bent, zolang jij gewoon nog een telefoon gebruikt die is gemaakt door een Chinees kindje, moet je eigenlijk je mond houden.”

Desondanks steekt Willie de hand in eigen boezem en erkent de liedjesschrijver dat ook hij verre van perfect is. „We zijn nou eenmaal hoe we zijn. We zijn ook bang voor veranderingen. Daar zijn we slecht in. We willen regelmaat, elke dag hetzelfde. Maar we moeten het ook allemaal niet groter maken dan dat het is. We maken onszelf ook wel heel belangrijk in deze situatie. We moeten eigenlijk gewoon onze bek houden, man.”

Arjen Lubach maakte vorig jaar een liedje over het het fenomeen ’woke’.