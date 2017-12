Vader Meghan Markle laakt uitspraken Harry

Tijdens het programma Today, waaraan Harry afgelopen week tijdelijk medewerker was, vertelde hij dat Meghan erg genoten had van de kersdagen bij de koninklijke familie. Hij noemde de Britse royals ’de familie die ze nooit heeft gehad’ en dat wekte de woede van pa Markle. Die woont, na de scheiding van zijn vrouw Doris, in Mexico.

De halfbroer van Meghan zegt dat de vader en moeder van Meghan er altijd alles aan hebben gedaan om de familie bij elkaar te houden. „Ze heeft een hele goede familie gehad”, zegt hij dan ook. Volgens Thomas waren ze op feestdagen en verjaardagen altijd bij elkaar. Dat maakt de uitspraken voor zijn vader extra pijnlijk, voegt Thomas er aan toe. Het steekt hem ook dat Meghan niet de moeite heeft genomen om haar verloofde voor te stellen aan haar vader. Eerder ging ze wel met de prins langs bij haar moeder.

De opmerkingen van Thomas komen een paar dagen nadat zus Grant op Twitter schande sprak over de uitspraken van prins Harry. Ook zij stelde dat Meghan over haar familie geen klagen had.