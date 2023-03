Imanuelle Grives blij dat ze werd opgepakt op Tomorrowland

„Het klinkt misschien vreemd, maar achteraf ben ik heel blij dat het me is overkomen”, zegt de Rotterdamse Grives. „Ik bevond me in een heel destructieve fase in mijn leven. Niets boeide me nog, ik wilde nergens meer aan denken. Ik nam die dag al geestverruimende middelen als ontbijt en net daarvoor was ik al een keer met veel te veel alcohol achter het stuur gekropen. De kans dat het die zondag verkeerd ging aflopen was heel groot, toch werd ik er die dag random uitgepikt door de politie. Het voelde als een goddelijke interventie. Het hele gebeuren dat er op volgde, gaf me de kans stil te staan bij mijn leven en, hoe verschrikkelijk de manier waarop ook was, opnieuw te beginnen.”

In de zomer van 2019 werd Grives (37) met verschillende soorten drugs op zak aangehouden bij Tomorrowland. Ook in het appartement dat ze toen huurde werden xtc, GHB en cocaïne gevonden. In de rechtbank in Antwerpen verklaarde de actrice dat zij zich voorbereidde op een rol in een film over drugs, maar dat achtte de rechter ongeloofwaardig. Ze werd veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan één voorwaardelijk. Ze zat uiteindelijk twee maanden vast.

Voor het Belgische tv-programma Recht naar de gevangenis keerde Grives onlangs terug achter de tralies. In dit programma leren hoge ambtenaren van ex-gedetineerden over het gevangenisleven. Grives vond het ’verstikkend’ om er weer te zijn, zegt ze. „Maar ik vond de insteek van de docu heel interessant, want hoge ambtenaren en ex-gedetineerden kunnen veel van elkaar leren.” Het programma is te volgen via Play4.