Raadsels rond dood ’I Like To Move It’-DJ Erick Morillo

De internationale muziekscene is geschokt na de plotselinge dood van dj Erick Morillo. Ⓒ Getty Images

De internationale muziek- en dancescene is nog steeds in shock, na de plotselinge dood van ster-DJ ERICK MORILLO. De man achter de wereldhit I Like To Move It (Move It) overleed dinsdagochtend op slechts 49-jarige leeftijd. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar actuele gebeurtenissen wijzen uit dat het wellicht niet om een natuurlijke dood zou gaan...