’Dat Gerard naar RTL ging heeft me diep in mijn hart geraakt’

’Geer’ en ’Goor’ waren samen jarenlang te zien in programma’s als Over de vloer, Effe geen cent te makken en Waarheen, waarvoor?. Ⓒ Hollandse Hoogte

Na een turbulent jaar, is het in 2020 tijd voor Gordon 2.0. Althans, dat zegt de entertainer, die afkickte van verdovende middelen, zelf. Met zijn nieuwe tv-project 100 jaar jong maakt hij een frisse start. „Ik denk dat dit programma niet op mijn pad was gekomen als ik nog lang leve de lol was. Dan had ik er misschien ook geen trek in gehad. Het is voor mij alsof ik een 180 graden koerswijziging heb ondergaan.”