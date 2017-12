Elizabeth neemt de beperkingen voor lief

Opvallend was dat ze geen bezoeken aflegde in het buitenland, een taak die ze inmiddels heeft overgedragen aan haar zoon prins Charles en kleinzoon prins William. Die laatste bezocht met zijn echtgenote Catherine bijvoorbeeld Polen en Duitsland en ging vanwege Kate's zwangerschapsziekte alleen naar Finland. Eind volgende maand staan officiële bezoeken aan Zweden en Noorwegen op het programma.

Het thuisblijven van de hoogbejaarde koningin betekent wel dat er van Britse kant geen uitgaande staatsbezoeken meer zijn, aangezien alleen het staatshoofd zo'n bezoek kan afleggen. De Queen had op aanraden van haar staf en dokters eerder al besloten geen verre reizen meer te maken, maar ze vloog in 2016 nog wel naar Malta voor de topconferentie van het Gemenebest. Die bijeenkomst hoeft ze komend jaar niet te missen want de top vindt plaats in eigen land.

Oudste

Elizabeth is sinds het gedwongen aftreden van president Robert Mugabe van Zimbabwe en het overlijden van koning Bhumibol van Thailand inmiddels zowel het oudste als het langst regerende staatshoofd ter wereld. Ze is daarmee ook de oudste van een groep Europese monarchen die het liefst in het harnas wil sterven: koning Harald (80) van Noorwegen, koningin Margrethe (77) en ook koning Carl Gustaf (71) van Zweden is die mening toegedaan.

De vier nemen de beperkingen voor lief die leeftijd en eventuele lichamelijke ongemakken met zich meebrengen. Het voorbeeld van koningin Beatrix die in januari 2013 vlak voor haar 75ste verjaardag haar aftreden aankondigde omdat het volgens haar tijd was om plaats te maken voor een nieuwe generatie willen ze nadrukkelijk niet volgen. De generatiewissel kan wat hen betreft nog even wachten.