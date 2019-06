Phanta Basta gaat Costa Banana verfilmen

De serie gaat over de knotsgekke president Pablo Fernando, die in zijn eentje de baas is in het kleine landje Costa Banana en allerlei vreemde wetten verzint, en over zijn kinderen Rosa en Fico.

De eerste twee delen (De gruwelijke generaal, 2015 en De ongelooflijke Ravi Ravioli, 2016) wonnen de Pluim van de Kinderjury en werden genomineerd voor Kinderboek van het jaar door De Wereld Draait Door.

Jozua Douglas (1977) schreef 27 kinderboeken die in twaalf talen werden vertaald. In 2018 schreef hij het Kinderboekenweekgeschenk De eilandenruzie. Producent Phanta Basta maakte eerder succesvolle familiefilms als Achtste-Groepers Huilen Niet, Oorlogsgeheimen, Circus Noël en Storm: Letters van Vuur.