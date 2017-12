Waylon betuigt liefde en steun aan Bibi

Waylon begint zijn verhaal met: „Lief meisje van me... Ik weet hoe verschrikkelijk je je voelt en dat je het idee hebt dat alles wat je hebt opgebouwd de afgelopen jaren in duigen valt als je er tijdelijk afstand van neemt. Niets is minder waar en als je doorgaat zoals je dat deed zal juist jij in duigen vallen en zal het jaren duren voor je jezelf weer hebt opgebouwd... Het afgelopen jaar was heftig voor je en heeft je leven een bizarre wending genomen. Waar het voor de buitenwereld lijkt alsof het je/ons allemaal maar voor de wind gaat is ook dat iets wat niemand weet behalve wij. Weet dat ik er voor je ben met alles wat ik heb en kan zijn! ”

Daarna voegt hij er aan toe hoe gelukkig hij is sinds de vonk tussen hem en de vlogger is overgeslagen. „Ik ben zo gelukkig dat jij in m’n leven bent gekomen... Jij maakt de liefde weer de moeite waard! Jij bent de meest onwaarschijnlijke maar meest bijzondere verrassing van de afgelopen jaren... Je hebt me al m’n zintuigen weer teruggegeven! Ik sta naast, voor en achter je... Ik hou van je...”

Toch houdt Waylon een kleine slag om de arm, want hij sluit het af met: „Ik hoop voor heel lang ❤️😘❤️ En nu je dromen achterna met heel je hart en ziel!! Laat ze maar lullen;) “The world can wait my love”.”

Het stel maakte in november officieel het nieuws bekend dat ze een relatie hebben. Ze kenden elkaar pas sinds hun deelname aan het programma It Takes Two, maar eerder hebben ze al verklapt dat er pas veel later sprake was van liefde.