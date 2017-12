Kim Kötter verloofd met Jaap Reesema

Kim dacht dat ze een ritje met de slee gingen maken, maar eindigde het ritje met een verlovingsring om haar vinger. In een filmpje voor Shownieuws vertelt Kim over hoe hij het aanzoek deed: „Ineens moest ik uitstappen en er stond een heel groot hart bestaande uit allemaal fakkels met allemaal foto’s van ons samen en toen ging jij”, al wijzend naar Jaap die naast haar staat en haar aanvult: „op de knietjes.”

Ook biecht ze op dat ze niks kon zeggen en veel moest huilen. Het stel is het er roerend over eens dat het erg romantisch was.

De twee zijn nu vijf en een half jaar samen en hebben een zoontje Muck. Momenteel is Kim in verwachting van hun tweede kindje.