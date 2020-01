Electric Light Orchestra komt naar Ziggo Dome

Met meer dan 50 miljoen verkochte albums behoort ELO, Electric Light Orchestra, tot de meest populaire acts van hun tijd. De groep uit Birmingham haalde maar liefst vier opeenvolgende top tien-albums en zeven top twintig-albums.

Tot de grootste hits van de formatie behoren Can’t Get It Out Of My Head, Don’t Bring Me Down, Livin’ Thing en Mr. Blue Sky, die een prominente plek in de filmhit Guardians of the Galaxy 2 had.

Naast zijn werk met ELO heeft Jeff Lynne veel albums geproduceerd voor andere grote artiesten. Daarnaast was hij onderdeel van de legendarische superband Traveling Wilburys, waar ook George Harrison, Roy Orbison, Bob Dylan en Tom Petty deel van uitmaakten.

De kaartverkoop begint vrijdag.