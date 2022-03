Premium Het beste van De Telegraaf

Recensie ’Slachthuis vijf’ is een troostrijk oorlogsverhaal

— Wat: Toneel — Gebaseerd op boek van: Kurt Vonnegut — Bewerking: Koen Tachelet — Regie: Erik Whien — Spel: Bram Suijker, Hannah Hoekstra, Jip van den Dool — Info: theaterrotterdam.nl/slachthuisvijf

Door Maaike Staffhorst Kopieer naar clipboard

Bram Suijker (l.) en Hannah Hoekstra. Ⓒ Foto Sanne Peper

Konden we maar terug in de tijd. De kogels retour zien vliegen in geweren, bommenwerpers weer naar hun basis zien gaan, en gebouwen ongeschonden en bewoond laten zijn.