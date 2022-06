Vader Shakira in ziekenhuis na ernstige val

Er gingen al diverse geruchten over het feit dat het wereldberoemde koppel uit elkaar zou zijn en afgelopen zaterdag werden die door Shakira’s management bevestigd aan de Spaanse website Huffpost. Hoewel de zangeres daaromtrent om privacy vroeg, riep ze ondertussen op Twitter fans op steun te betuigen aan haar vader, William Mebarak Chadid. Ze laat tegelijk weten dat ze ook precies om die reden werd gezien in een ambulance in Barcelona en niet, zoals verschillende Spaanse media berichtten, omdat ze een paniek aanval zou hebben gehad door het gebeuren rond de scheiding.

„Ik wil jullie alleen laten weten dat die foto’s van vorig weekend waren, de 28e, toen mijn vader helaas een heftige val had gemaakt en ik hem in een ambulance begeleidde naar het ziekenhuis, waar hij nu aan het herstellen is. Stuur hem alsjeblieft jullie beterschapswensen en, zoals altijd, dank voor jullie liefde en steun.”