Schilder met moedercomplex

We kijken naar het leven van L.S. Lowry, de Britse schilder die eind jaren dertig beroemd werd met zijn weergave van het industriële leven in Noord-Engeland. Die doorbraak laat in Mrs. Lowry and son nog even op zich wachten.

Lowry ziet schoonheid in werkers die uit een fabriek komen lopen. Moeder ziet ratten. Ze walgt van de arbeiderswijk waar ze moet wonen vanwege de schulden van haar overleden echtgenoot. „Hou toch op met dat schilderen”, zegt ze tegen haar zoon. „Voor mijn bestwil.”

Erkenning van zijn moeder, of naar hartenlust schilderen; Lowry wordt verscheurd door de twee waardevolste dingen in zijn leven. Regisseur Adrian Noble blijft daar zolang op door hameren, dat zijn drama er topzwaar en vermoeiend larmoyant door wordt.

Vanessa Redgrave weet het nog klaar te spelen om geen regelrechte heks van haar personage te maken, maar hoofdrolspeler Timothy Spall loopt vooral richting het einde tegen zijn beperkingen aan. Hij doet zijn uiterste best om diep verdriet te laten zien, maar al die verkrampte gelaatstrekken voelen eerder ongemakkelijk dan aangrijpend.