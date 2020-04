Anna Wintour overtreedt eigen modemotto

Wintour heeft op het kiekje een rode joggingbroek aan, met daarop een zelfde kleur trui. Wel draagt ze zoals gewoonlijk haar grote donkere zonnebril bij de outfit.

Een paar jaar geleden liet de mode-expert nog weten dat joggingbroeken voor haar uit den boze waren. In Vogue’s videoserie Go Ask Anna kreeg ze de vraag of ze soms ook gewoon een lekkere trainingsbroek aan deed, waarop ze stellig antwoordde: „Nee.”

De huidige post ging overigens niet over de casual outfit van de hoofdredactrice, maar was een aankondiging van een serie Zoom-sessies waarin Wintour de komende dagen de uitdagingen van de modewereld in het coronatijdperk zal bespreken, en haar visie geeft op gevolgen hiervan op de langere termijn.