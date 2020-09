PRINS ANDREW wordt OPA!

Hier, op de bruiloft van zijn dochter Eugenie in 2018, kon prins Andrew nog vrolijk lachen. Niet veel later zou hij een van de hoofdpersonen worden in het gruweldossier van Jeffrey Epstein en zou zijn wereld compleet op zijn kop staan. Ⓒ Getty Images

Hij is, samen met de Spaanse ex-koning JUAN CARLOS (82) en uiteraard zijn neef PRINS HARRY (36), de meest besproken royal ter wereld. Maar eindelijk valt er weer eens wat te lachen voor PRINS ANDREW (60), al tijden zo in opspraak vanwege zijn vriendschap met ’misbruikmiljardair’ JEFFREY EPSTEIN en vooral zijn weigering daarover uitgebreid met de FBI te praten. Zijn jongste dochter EUGENIE is in verwachting en dus wordt de schandaalprins voor de eerste keer opa.