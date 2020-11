Ricky Gervais: ’Ik kreeg opeens geen lucht meer’

„Ik moet gehoest hebben of verkeerd geademd, want ik kreeg opeens geen lucht meer. Mijn hele keel ging op slot, ik was aan het stikken en viel op de grond. Het was verschrikkelijk, ik dacht dat ik doodging”, aldus Ricky, die toevoegt: „Dat is het dichtst dat ik bij de dood in de buurt ben gekomen, en dat allemaal door het drinken van een smoothie.”

Uiteindelijk lukte het de comedian om weer op adem te komen. Ondanks de schrik heeft hij smoothies niet afgezworen. „Smoothies zijn mijn toekomst, voor als mijn tanden uitvallen omdat ik nooit de moeite neem om naar de tandarts te gaan. Of voor als ik het gewoon zat raak om te eten.”