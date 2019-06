Band in bloedvorm

Marcus Mumford en zijn band zijn een zekerheidje deze Pinkpop. Ⓒ FOTO BSR AGENCY

Mumford & Sons is niet meer de akoestische folkgroep die, vier man op een rij, het ene publiek na het andere platspeelt op aanstekelijk enthousiasme. De Britse band is inmiddels veel meer dan dat en verkeert ook nog eens in bloedvorm, zagen we recent in Ziggo Dome.