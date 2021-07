’Tv-kok Hugo Kennis en verloofde uit elkaar’

Eerder deze maand sprak Hugo al over zijn relatieproblemen met Sander. „Iedere relatie heeft ups en downs en we zitten even in een down”, vertelde de tv-kok in de podcast Dit Komt Nooit Meer Goed. „Er zijn zoveel dingen waar een taboe omheen hangt en dat kun je maar op één manier doorbreken: door het te zeggen. Ik hoop wel dat we eruit komen. Echt heel erg. Ik hou echt van deze jongen.”

Hugo en Sander waren ruim zes jaar samen, waarvan bijna twee jaar verloofd.