Niets dan lof voor Jean Paul Gaultier na vertrek als ontwerper

Gaultier was altijd goed voor extravagante shows, waarbij de homoseksuele ontwerper de grenzen tussen mannen- en vrouwenmode vervaagde. Zijn provocatieve stijl wordt geroemd door een hele horde fans.

„Oh! Jean Paul Gaultier, ’de vreselijke’, de goeroe van de mode, die meer dan één branche in verlegenheid heeft gebracht en veelvuldig trends heeft gezet, neemt afscheid”, beschrijft een fan treffend. Een ander spreekt van ’een nieuwe tragische mijlpaal’ in de mode.

Ook professionals lopen met hem weg. „Hoewel het me nooit lukte om aan zijn ontwerpen te komen, heb ik zijn werk altijd geweldig gevonden”, verklaarde musicalcomponist en producer Landon Braverman op sociale media. „Ik herinner me dat ik als klein jongetje in zijn winkel stond. Ik was betoverd door de inventiviteit.”

Uit de modewereld komen lovende reacties. Modellen schrijven op Twitter dat ze ’absoluut bij de laatste show’, die Gaultier aankondigde, moeten zijn. Gaultier wordt geroemd voor zijn vernieuwingsdrang. Tess Richards, creative director bij modelijn Richards Radcliffe, laat weten dat ze ’zijn couture nu al mist’. Een andere modemedewerker schrijft ’leve Jean Paul’.

Gaultier kondigde vandaag zijn afscheid aan als modeontwerper. Hij stopt met shows. Wel blijft zijn bedrijf actief en er komt een ’nieuw concept’ aan. En een laatste show, ten ere van zijn 50-jarig jubileum „Het wordt een mooi feestje met veel van mijn vrienden en we gaan veel plezier hebben tot heel, heel laat.”

Bekijk ook: Modeontwerper Jean Paul Gaultier stopt

In de modewereld en op Twitter wordt meteen de vraag gesteld wat dat nieuwe concept gaat inhouden, of het wel haute couture is bijvoorbeeld, of dat Gaultier wellicht een nieuwe scene gaat betreden. Daarover houdt hij – alle pr-wetten in acht nemend – wijselijk de kaarten tegen de borst.