Vrouw klaagt Snoop Dogg aan om vermeende aanranding

Volgens de vrouw, die anoniem wil blijven, ging zij in 2013 na een concert in Anaheim, Californië met Snoops vriend Bishop Don Juan mee naar zijn huis. De vrouw zou in de auto onderweg in slaap zijn gevallen en in het huis van de voormalige pooier Don Juan weer wakker zijn geworden. Hij drong haar vervolgens op om hem oraal te bevredigen voordat ze naar de studio van Snoop gingen.

De vrouw zei zich, eenmaal aangekomen in de studio, niet lekker te voelen en moest naar de wc. Daar zou de rapper vervolgens zijn binnengelopen en zou hij zijn kruis in het gezicht van de vrouw hebben geduwd, terwijl hij ook haar beval om hem oraal te bevredigen.

Calvin Cordozar Broadus, zoals Snoop officieel heet, ontkent het hele voorval en noemt het een hoop leugens. De schadeclaim van 10 miljoen dollar die de vrouw had ingediend, is door zijn advocaten dan ook meteen opzijgeschoven. Momenteel bereidt Snoop zich samen met Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar en Mary J. Blige voor op de halftime show die zij aanstaande zondag tijdens de Amerikaanse Super Bowl in Los Angeles zullen opvoeren.