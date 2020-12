Rolf Sanchez gaat langs deuren met muzikale boodschap

Mensen kunnen een speciale boodschap voor iemand anders insturen. Daaruit worden er drie gekozen, waarop Sanchez een nummer maakt en dat persoonlijk ten gehore brengt aan de voordeur. „Ik hoop dat ik iemand kan raken met het nummer”, vertelt hij. „Ik merk zelf dat het zo veel kan betekenen als je iemand bedankt voor iets, dus het kan best emotioneel worden.”

Met intieme concerten heeft de 29-jarige zanger echter wel ervaring. „Ik heb ooit op de begrafenis van mijn opa gezongen. Natuurlijk was dat sowieso emotioneel, maar het was ook heel spannend om echt naar iemand toe te zingen”, blikt hij terug. Sanchez is alvast begonnen met het schrijven van de melodieën zodat hij op de sluitingsdag van de inzendingen, op 15 december, gelijk aan de teksten kan beginnen.

Single

Recent bracht Sanchez ook een eigen kerstnummer uit, Ik Wens. Voor Qmusic vertaalt de zanger regelmatig Spaanstalige nummers naar het Nederland en andersom en dus kon een kerstliedje niet achterblijven. „Maar alles klinkt zo lullig in het Nederlands. ’Ik rijd naar huis en het is kerstmis’ of ’het begint erg op kerst te lijken’, dat klinkt gewoon niet.” Dus besloot de zanger zelf een kerstnummer te schrijven.

Daarin beschrijft hij zijn kerstwens voor zichzelf en anderen: een normale kerst met familie en vrienden, waarbij iedereen dicht bij elkaar kan zijn. „Al zit dat er dit jaar niet in, vrees ik.” Materialistisch is Sanchez naar eigen zeggen niet, dus op zijn lijstje wensenlijstje staan dit jaar geen cadeautjes. „Elkaar blij en gelukkig maken, dat is mijn wens dit jaar.”