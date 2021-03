Vader Naya Rivera haalt flink uit naar Glee-producent

Ⓒ ANP/HH

George Rivera, de vader van de in juli 2020 overleden Glee-actrice Naya Rivera, heeft zich op Twitter in niet mis te verstane woorden uitgelaten over een van de producenten van de show. Rivera richtte zijn pijlen op Ryan Murphy, die volgens hem niet zijn afspraak is nagekomen om een ’studiepotje’ te creëren voor Naya’s 5-jarige zoon Josey.