VI-’tafeldame’ Natacha Harlequin krijgt show bij SBS6

In het programma wordt de actualiteit van de dag gepeild en bediscussieerd, zo meldt Talpa in een persbericht. Het mediabedrijf werkt voor het nieuwe programma samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens Talpa moet Dit vindt Nederland! een belangrijke nieuwe aanwinst voor SBS6 worden.

Harlequin wordt dagelijks bijgestaan door journalist en presentator Mart Grol, die in het verleden werkzaam is geweest voor onder meer Omroep Gelderland en Omroep Brabant. Meermaals per uitzending duidt hij wat Nederland vindt en voorziet de onderzoeksresultaten van extra context

Natacha Harlequin was eerder vaste gast in het programma Ladies Night en werd geprezen voor haar rol in de veelbesproken racisme-uitzending van Veronica Inside. Zij was afgelopen week ook te zien in een speciale uitzending van het Jeugdjournaal over racisme in Nederland.