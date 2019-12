Red Hot Chili Peppers verruilen gitarist voor oudgediende John Frusciante

De gitarist maakte in 2009 bekend de band een jaar eerder te hebben verlaten. Hij werd vervangen door Josh Klinghoffer.

Op Instagram melden de Red Hot Chili Peppers dat Klinghoffer vertrekt en Frusciante weer zijn plek inneemt. „De Red Hot Chili Peppers laten weten dat de wegen met onze gitarist van de afgelopen tien jaar, Josh Klinghoffer, zullen scheiden. Josh is een fantastische muzikant waar we van houden en veel respect voor hebben. We zijn ontzettend dankbaar voor onze tijd met hem.”

„Tegelijkertijd kondigen we tot onze grote vreugde aan dat John Frusciante zich bij onze groep aansluit”, vervolgt de band. Frusciante was eerder onder meer te horen op de albums Mother’s Milk (1989) en Blood Suger Sex Magik (1991), en later op Californication (1999), By the Way (2002) en Stadium Arcadium (2006). De gitarist nam in 2009 afscheid van de band. Hij werd vervangen door Klinghoffer.

De ’Peppers’ staan op 19 juni 2020 op Pinkpop.

Vertrek

Over zijn beslissing om in 2009 te vertrekken, legde Frusciante destijds aan NME uit: „Toen ik de band verliet, meer dan een jaar geleden, hadden we het op een laag pitje gezet. Er was geen drama of woede bij betrokken, en de andere jongens waren erg begripvol. Ze zijn er voorstander van dat ik doe wat me gelukkig maakt en dat kan beide kanten op. Simpel gezegd, leidden mijn muzikale interesses me in een andere richting. ”