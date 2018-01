Sylvie’s verlovingsring terug naar gulle ex

Die ring ging, zo weten bronnen rond Sylvie, ‘return to sender.’

Charbel overhandigde haar het juweel aan de vooravond van haar 39ste verjaardag toen hij voor haar op zijn knieën ging in een exclusieve, Hamburgse hotelsuite. Sylvie was zo trots dat zij dat moment direct met al honderdduizenden volgers deelde. De dramatische afloop van de romance hield zij echter maandenlang geheim.

De twee besloten al in oktober hun trouwplannen niet door te zetten. Maar Sylvie had net gehoord dat haar tv-contract ook al niet was verlengd en dat was, in het perfecte leven dat zij nastreeft, kennelijk net iets te veel slecht nieuws om bekend te maken.

Zij besloot Charbel zijn ring terug te geven en schafte er zelf een aan die wel een kopie leek van zijn geschenk en die zij nadrukkelijk aan haar vinger droeg. Zo kon zij nog maanden volhouden dat er in haar liefdeleven geen vuiltje aan de lucht was.

In werkelijkheid echter was de liefde voorbij, de verloving verbroken en heeft Charbel zijn kostbare verlovingsgeschenk weer zelf in bezit. Van hem is nooit meer iets vernomen.