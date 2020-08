Rob Verlinden reageert op overlijden EH&T-styliste: ’Zo iemand kom je nooit meer tegen’

In een video op Instagram vertelt Rob dat Jorna veel voor hem heeft betekend. „Jorna was heel bijzonder voor mij want ze was mijn creatieve maatje. Ik overviel mensen en dan bedacht ik een tuin en zij bedacht eigenlijk nog een extraatje, de kers op de taart. En dat ging eigenlijk heel erg goed. We waren zo op elkaar ingespeeld, we hoefden elkaar maar aan te kijken en we wisten meteen wat we gingen doen.”

Rob en Jorna werkten al met elkaar vanaf het derde jaar van Eigen Huis & Tuin, halverwege jaren negentig. „Dat is heel lang geleden”, aldus Rob. Jorna werkte toen nog achter de schermen en verscheen pas voor de camera toen Rob voor SBS het programma De Tuinruimers ging maken. „Dat was een hele stap voor haar. Maar uiteindelijk heeft ze heel veel mensen verrast en blij gemaakt.”

„Jorna was een mooi en lief mens”, gaat Rob verder. „Het doet mij heel erg veel verdriet. maar mijn hele team ook. Zo iemand kom je nooit meer tegen. (...) Jorna bedankt voor alles wat je voor ons betekend hebt.”

Eerder dinsdag werd bekend dat Jorna vorige week op 58-jarige leeftijd is overleden na een kort ziekbed. Samen met Rob was ze als interieurontwerpster en styliste te zien in De Tuinruimers en Rob’s Grote Tuinverbouwing.