Diamantwereld levert Vlaams pareltje op

Het zit de Antwerpenaar Pieter Vindevoghel niet erg mee, de laatste tijd. Verlaten door vrouw en kind, en tegelijkertijd op het punt om ontslagen te worden. Een lichtstraal lijkt de toevallige vondst van een diamant te zijn, maar al gauw blijkt dat die danig verduisterd wordt, als de meer dan woedende eigenaar uit Litouwen in zijn Porsche komt aangeraced om verhaal te halen.

Een voorbeeld: in de lijst van personages wordt een Litouwse majoor omschreven als een man die zich ’door een rijkelijk liefdesleven genoodzaakt ziet zijn bankrekening extra te spijzen en daartoe alle grenzen overschrijdt’. En opmerkelijke zegswijzen als ’de haring wil niet meer braden’ of ’tegen de stroom in maakt de zalm de gekste sprongen’.

Sfeer

Daarbij komt een fijn getekende sfeer, van de huisarts Jan Mulders die op zijn scooter alle verkeerswetten negeert tot de (on)hebbelijkheden rond de diamantwereld. Want hierin speelt het verhaal zich af en Franck is er duidelijk zeer in thuis. Hij schetst de mannen die daar rondlopen geestig, maar komt ook met feiten, zoals de 44 miljard aan diamanten die in Antwerpen jaarlijks wordt verhandeld.

Gedoe

En dan is er de hoofdpersoon zelf, die ’ontslag om dringende reden’ boven het hoofd hangt bij het personeelsbedrijf waar hij werkt. De dingen overkomen Pieter Vindevoghel, zoals die gevonden diamant en het gedoe rond de vrouwen die in en uit zijn leven stappen. In feite is hij een sympathieke antiheld, die uiteindelijk toch de voordelen inziet van alle enerverende gebeurtenissen, ’alsof hij in de boksring was gesprongen nadat hij veel te lang zijn leven vanachter de touwen had gadegeslagen’.

Om dringende reden is met vaart en verve geschreven, met als sterkste factor de lichtvoetige humor die allesbepalend is.

✭✭✭✭