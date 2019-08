Mocro Maffia vanaf april 2020 online te bekijken

Mocro Maffia draait om een vete tussen twee drugsbendes in Amsterdam en is gebaseerd op de gelijknamige roman van Wouter Laumans en Marijn Schrijver. De serie, waarvan deel een vorig jaar verscheen, is ontwikkeld door acteurs Thijs Römer en Achmed Akkabi.

In de eerste reeks speelden Daan Schuurmans, Robert de Hoog, Achmed Akkabi en Nasrdin Dchar een rol. Ook Mandela Wee Wee, Anniek Pheifer, Charlie Chan Dagelet en rapper Sevn Alias waren te zien. Of zij allemaal terugkeren, is nog onduidelijk.