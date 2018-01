Britney Spears neemt afscheid van Vegas

„Vanavond is de avond. Afscheid nemen van zowel Vegas als 2017”, schreef Britney vlak voor ze het podium betrad op Twitter. „Het is bitterzoet, maar ik kijk uit naar een geweldig 2018!”

Later greep de 36-jarige zangeres nog eenmaal haar telefoon voor een dankwoord. „Ik wil alleen maar dank zeggen naar iedereen van de cast en crew, de stad Las Vegas en alle fans die hier kwamen zingen, dansen en feesten! Het waren vier ongelooflijke jaren!”

Britney stond sinds 2013 met haar Piece Of Me-show in de gokstad. Naar schatting hebben ruim 700.000 mensen een van haar optredens gezien en verkocht Britney voor meer dan 100 miljoen dollar aan tickets.

De leegte na het vertrek van Britney in Vegas wordt straks opgevuld door Lady Gaga. Zij krijgt in de tweede helft van 2018 het MGM Park Theater in het Monte Carlo Hotel en Casino als haar vaste standplaats.