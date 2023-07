Kunstenaar Jan Sierhuis (94) overleden

Koster beschrijft Sierhuis als een "kleurrijk figuur" die goed bevriend was met leden van de Cobra-beweging, Corneille en Karel Appel. Die laatste verzamelde zelfs werk van Sierhuis, volgens Koster. "Appel waardeerde hem heel erg." Al vond de groep Sierhuis te jong om zich aan te sluiten bij de beweging.

De expressionist Sierhuis werkte abstract, maar maakte ook landschappen en vooral menselijke figuren. Hij had een breed oeuvre opgebouwd van schilderijen, gouaches, sculpturen, etsen, litho's en grafiek. In 1998 stelde het Stedelijk Museum in Amsterdam een grote tentoonstelling samen ter ere van de Sierhuis' zeventigste verjaardag.

Twintig jaar later, in 2018, exposeerde Sierhuis ter ere van zijn negentigste verjaardag in Museum Jan van der Togt in Amstelveen. Op de tentoonstelling 'Het atelier van Jan Sierhuis’ waren naast werk van de kunstenaar ook foto’s, oude tekeningen en andere vondsten uit zijn atelier te bezichtigen.