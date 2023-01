Laura Ponticorvo in verwachting van tweede kind

„We zijn zo dankbaar voor dit wondertje dat ons compleet heeft verrast en onze kleine Giulia gewoon al grote zus zal maken”, aldus Ponticorvo bij een video waarin ze samen met haar partner en dochtertje aan het dansen is. „De grote broers en zus zijn ook in de wolken en we kunnen allemaal niet wachten om dit wondertje in onze armen te sluiten en ons liefdevolle gezin nog completer te maken.”

De YouTuber en haar man Ryan Rijger hebben samen al dochter Giulia (1). Ryan heeft nog drie kinderen uit een eerdere relatie.