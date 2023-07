Acteur Ezra Miller dankbaar na opgeheven contactverbod

De vrouw zei dat Miller tijdens een spelletjesavond opgefokt was geraakt, een wapen had getrokken en zich ongepast had gedragen tegenover haar kind. De rechter legde de acteur, die alles ontkende, vorig jaar een tijdelijk contactverbod op.

De 30-jarige Miller is blij dat het contactverbod nu is opgeheven. „Contactverboden zijn bedoeld om veiligheid te bieden aan individuen, gezinnen en kinderen die in gevaar zijn. Ze zijn niet bedoeld om als wapen te worden gebruikt door mensen die op zoek zijn naar aandacht of vluchtige roem of een soort persoonlijke wraak wanneer er mensen zijn die deze dingen echt en dringend nodig hebben”, zegt de acteur. „Ik ben onterecht het doelwit geweest van een individu dat een geschiedenis heeft van dergelijke manipulatieve en destructieve acties.”

Schade

De zaak heeft grote impact gehad op Miller. „Ik wil dat iedereen weet dat ik mijn best blijf doen voor mijn eigen welzijn en doe wat ik kan om de schade die deze situatie mij en mijn dierbaren heeft opgeleverd, ongedaan te maken.”

De acteur kwam vorig jaar meerdere malen in het nieuws door aanhoudingen in Hawaï, beschuldiging van misbruik en verdenking van inbraak. Miller bood hier in augustus excuses voor aan en zei dat die onder behandeling was voor „complexe geestelijke gezondheidsproblemen.”