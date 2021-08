Danny Vera tegen Rutte en De Jonge: ’Dit kun je niet meer uitleggen’

Vera zapte naar eigen zeggen langs RTL 7, waar hij goedgevulde tribunes zag in het Philips Stadion in Eindhoven bij de wedstrijd tussen PSV en FC Midtjylland voor de voorrondes van de Champions League. Volgens hem is het „raar en naar” dat er zo veel mensen in een stadion mogen. „Als je muziek maakt, moet je het doen met 750 man... ook als ze zitten!” Nederlandse clubs mogen momenteel twee derde (67 procent) van hun stadioncapaciteit gebruiken. Dat betekent dat er dinsdag 23.500 mensen welkom waren in Eindhoven.

Het kabinet maakte maandag bekend dat eendaagse evenementen met meer dan 750 bezoekers tot 1 september niet door kunnen gaan. Vorige week kondigde het kabinet al aan dat ook meerdaagse festivals verboden blijven. Op 13 augustus neemt het kabinet nieuwe besluiten over het coronabeleid voor de komende periode. Dan wordt waarschijnlijk ook meer duidelijk over wat er gebeurt met evenementen in september.

Danny Vera krijgt van zijn volgers op Twitter veel bijval voor zijn opmerking. Ook presentator Cornald Maas, die zich het afgelopen jaar meermaals inzette voor meer steun aan de cultuursector, is het met hem eens. „Precies dit”, schrijft hij.