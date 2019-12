Beschuit met roze muisjes voor Cassie

Volgens TMZ is Cassie bevallen van dochtertje Frankie Fine. De zangeres, die voorheen lange tijd een knipperlichtrelatie had met Diddy, maakte in juni bekend zwanger te zijn. In september trouwde het paar, een maand nadat ze zich verloofd hadden.

De kleine Frankie weegt 3,7 kilogram en is 53 centimeter lang.