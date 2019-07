The Voice weer genomineerd voor een Emmy

De talentenjacht was voor het eerste genomineerd in 2012, en won de eerste Emmy het jaar erop. Ook in 2015, 2016 en 2017 ging De Mol er met de prijs vandoor. Vorig jaar moest hij RuPaul’s Drag Race voor laten gaan.

The Voice neemt het dit jaar weer op tegen die show. Ook The Amazing Race, American Ninja Warrior, Nailed It en Top Chef zijn genomineerd voor de award voor beste realitycompetitieshow.

De 71e Primetime Emmy Awards worden op 22 september uitgereikt in Los Angeles.