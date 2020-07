Wegen Louis Tomlinson en Simon Cowell scheiden

„Ik hoop dat het goed gaat met iedereen. Ik wil jullie even laten weten dat de wegen tussen Syco Music en mij scheiden”, zo schrijft Louis. Een reden voor de breuk geeft hij niet.

De Britse zanger vervolgt: „Ik heb ontzettend zin in de toekomst en om weer de studio in te gaan om te schrijven aan mijn nieuwe album. Kan niet wachten tot ik jullie weer zie”, besluit hij in zijn bericht aan zijn fans.

Louis bracht eerder dit jaar zijn debuutalbum Walls uit.