Bedroefde reacties op overlijden Pierre Kartner (87)

’Ik bleef maar zeggen: reken er nou maar niet op dat je wint’

In 2020 werd Denise Speelman (25) Miss Nederland. Dé bevestiging dat ze goed is zoals ze is. Haar zus Cheryl Speelman (30) vertelt over de eetstoornis die Denise in de jaren ervoor overwon. „Denise is zacht, lief, hardwerkend en ambitieus, maar haar onzekerheid heeft haar lange tijd beperkt.”