Spanjaarden applaudisseren vanaf balkons voor koningspaar

Hoeveel mensen aan de oproep gehoor hebben gegeven, wisten Spaanse media zaterdag niet te melden. De groep ’Yo apoyo a la Casa Real’, die de oproep deed heeft zo’n 12.000 volgers, aldus de online nieuwssite El Confidencial.

De actie was een reactie op eerdere initiatieven van linkse en republikeinse kant om juist lawaai te maken tegen de monarchie en koning Felipe. Zo werden Spanjaarden gevraagd uit protest op hun balkons op pannen te slaan tijdens een van de op televisie uitgezonden toespraken van de koning over de coronacrisis.

Felipe en Letizia bellen zich deze dagen een slag in de rondte om op de hoogte te blijven van de situatie in het zwaar door de crisis getroffen Spanje en om steun te betuigen aan ziekenhuizen, belangrijke sectoren in de samenleving, maar ook buitenlandse leiders en staatshoofden. Zo telefoneerde Felipe eerder deze week nog met koningin Elizabeth en prins Charles.

De monarchisten vinden dat het koningspaar waardering verdient voor die inzet, in plaats van beschimpt te worden door tegenstanders van het koningshuis. Vandaar de ongebruikelijke actie, die volgde na het inmiddels traditionele applaus dat de Spanjaarden dagelijks vanaf hun balkons geven aan de zorgsector.