Joke de Kruijf speelt hoofdrol in Twents theaterspektakel

Actrices Joke de Kruijf (The Phantom of the Opera) en Anke van ’t Hof (Soldaat van Oranje) spelen de hoofdrollen in het nieuwe theaterspektakel Vak Oud. Het is de vierde voorstelling in het kader van het project Scoren in de wijk, toneelstukken die worden ontwikkeld onder de paraplu van FC Twente om bepaalde doelgroepen meer bij het culturele leven te betrekken.