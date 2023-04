Auto Joshua Nolet gestolen: ’Ik mis hem heel erg en hij mij ook’

„De Black Mamba is gestolen”, schrijft de zanger bij een reeks foto’s van hemzelf met zijn auto. „Mijn trouwe vierwieler… mijn Batmobile… is gone. Mijn all black Peugeot 3008 Plug in Hybrid is mij ontnomen… in het holst van de nacht. In Haarlem.”

Hij roept zijn volgers op hem te berichten als ze de auto tegenkomen. „Ik mis hem heel erg, en hij mij ook”, schrijft Nolet. „Hoe nu verder? Te voet? C’est horrible…”

Eerder deze week werd bekend dat Nolet een van de ambassadeurs wordt voor de regeringscommissaris tegen seksueel wangedrag.